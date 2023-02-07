Известная артистка Камалия выложила в сети кадры со своего выступления с коллегами для мариупольцев.

Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая является женой пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле кадры с благотворительного выступления для мариупольцев.

Судя по фотографиях, Камалия выступала для людей вместе со своими звездными коллегами Павлом Зибровым и Ниной Матвиенко. На сцену артистка вышла в стильном белом костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Камалия рассказала об этом концерте: "Я счастлива петь с коллегами-артистами, с организаторами @anzhelanorboeva @marinakolomiec именно на таких акциях, которые, я уверена, приближают нашу Победу! Михаил Богдан, #ямариуполь, Вы делаете большое дело всем мариупольцам, которые, я верю, очень скоро вернутся домой, в украинский, отстроенный, мирный Мариуполь".

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