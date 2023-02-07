В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий после длительного перерыва обратился к украинцам и сделал важное объявление.
"Очень важная работа нашей команды. Мой авторский проект "Год". К годовщине полномасштабной войны с РФ. Фильм, материал на который мы собираем уже почти 1 год. Взгляд на самые знаковые события года изнутри. То, за чем вся страна следила весь год, наша камера фиксировала с другого ракурса. Очень откровенные рассказы людей, руками и мозгом которых творится наша победа. Как всегда было в моих работах – многое вы увидите и услышите впервые", - пишет Дмитрий Комаров.
Звезда "Мир наизнанку" признался, что за этот год он ни разу не был за границей, но при этом увидел и снял больше, чем за полжизни путешествий по миру.
"И буду продолжать работать в Украине. Иначе для меня сейчас быть не может, потому что важнейшие исторические события в мире сейчас происходят именно в Украине", — подчеркнул ведущий и добавил, что премьера его нового проекта состоится в годовщину начала полномасштабной войны, 24 февраля.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Новые толчки: после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии
"У ВСУ есть преимущество": враг наступает на пяти направлениях, что сейчас происходит на передовой
Муж Матвиенко Мирзоян внезапно объявился в Бахмуте после пропажи: "Горячо очень, поэтому кратко..."
Родился второй раз: днепровские медики спасли студента, который чудом выжил под завалами дома
Ранее он упрямо продолжал делать посты и вести свою передачу на русском языке, но теперь зрители наконец-то смогут услышать его на украинском.
В комментариях и просто лайками на публикацию Дмитрия Комарова отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Надя Дорофеева, Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, Лидия Таран и другие.
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.