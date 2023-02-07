Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров впервые с середины ноября вышел на связь с поклонниками, наконец перейдя на украинский язык.

В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий после длительного перерыва обратился к украинцам и сделал важное объявление.

"Очень важная работа нашей команды. Мой авторский проект "Год". К годовщине полномасштабной войны с РФ. Фильм, материал на который мы собираем уже почти 1 год. Взгляд на самые знаковые события года изнутри. То, за чем вся страна следила весь год, наша камера фиксировала с другого ракурса. Очень откровенные рассказы людей, руками и мозгом которых творится наша победа. Как всегда было в моих работах – многое вы увидите и услышите впервые", - пишет Дмитрий Комаров.

Звезда "Мир наизнанку" признался, что за этот год он ни разу не был за границей, но при этом увидел и снял больше, чем за полжизни путешествий по миру.

"И буду продолжать работать в Украине. Иначе для меня сейчас быть не может, потому что важнейшие исторические события в мире сейчас происходят именно в Украине", — подчеркнул ведущий и добавил, что премьера его нового проекта состоится в годовщину начала полномасштабной войны, 24 февраля.

Ранее он упрямо продолжал делать посты и вести свою передачу на русском языке, но теперь зрители наконец-то смогут услышать его на украинском.

В комментариях и просто лайками на публикацию Дмитрия Комарова отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Надя Дорофеева, Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов, Владимир Остапчук, Лидия Таран и другие.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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