Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала яркие фото с красной дорожки в Бельгии.

Как оказалось, Ксения сыграла в бельгийском детективном сериале "Честная сделка", и ее пригласили на презентацию второго сезона. Так, на красной дорожке этого мероприятия Ксения появилась в стильном кожаном костюме черного цвета с белой блузой. Ее волосы длинные распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Мишина поделилась своим достижением: "Все как ты мечтала, Ксю. Что такое мечта? По-моему, это путь, процесс, полное понимание и ответственность за свои идеи, желания. Я люблю трудности, а еще я люблю их преодолевать и добиваться своих целей. Раньше я ныла как тяжело, теперь я понимаю, что такое процесс. Всегда с удовольствием делюсь с вами своими результатами. И мечтаю вдохновлять на личное развитие и большие достижения. Вчера были мои именины и отпраздновала я их на красной дорожке с великолепной командой. Я как всегда благодарна и горда за такие моменты. Fair trade 2. 2023".

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