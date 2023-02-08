После окончания романтического реалити "Холостяк-12" многие участницы стали утверждать, что Алекс Топольский вовсе не тот, кого из себя выдает. Юля Кавчук, выбывшая в 5 выпуске "Холостяка", призналась в интервью Виктории Сироклин, что на шоу ее раздражало много моментов. Однако самым абсурдным она считает то, что Алекс играл на камеру.

Юля Кавчук вспомнила, как Алекс постоянно пользовался подсказками авторов проекта и повторял заученный или надиктованный в наушник текст. Кавчук назвала Топольского "актером", заявив, что не считает его искренним.

"Топольский – человек-актер. Например, у нас с Катей было парное свидание с "холостяком". Все было супер, все хорошо. При встрече он ничего не говорит, что что-то не так или еще что-то такое. И тут церемония роз, и я рассчитываю на то, что я спокойно получу свою розу, но он мне выдает: "Меня смущает твоя неуверенность". В ухо ему диктуют слова. А я на это все смотрю и думаю: "Понятно", – поведала участница ведущей Юля Кавчук.

Юлия призналась – она иногда проверяет подписки бизнесмена в Instagram. После шоу мужчина подписался на страницу хореографа и судьи танцевальных шоу Татьяну Денисову. По словам красавицы, Топольский собирался и дальше продолжать свою "телевизионную" карьеру.

В то же время, победительницу шоу Катю Лозовицкую, она описала как очень приятную и порядочную девушку, которая не пыталась играть на камеру и показывать свое превосходство.

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