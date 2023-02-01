В сторону главного героя 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекса Топольского снова летят камни критики. На этот раз о недостойном поведении бизнесмена высказалась Алина Ершова.

В новом интервью она рассказала, что Алекс Топольский на шоу прислушивался не к собственному сердцу, а к подсказкам авторов. Девушка аргументировала свое заявление, вспомнив один случай, который произошел с ней во время съемок.

Так, в 8-м выпуске "Холостяка" она поняла, что больше не хочет участвовать в шоу. Свое решение она сообщила главному герою, на что тот ответил согласием и отпустил участницу домой.

Уже после этого, по дороге в гостиницу, Алина Ершова имела разговор с редакторами, во время которого сказала, что если бы Алекс Топольский действительно был ее мужчиной, то так просто не отпустил бы.

Эти слова девушки редакторы, похоже, восприняли как желание вернуться назад. Поэтому машина с участницей развернулась и сменила маршрут в направлении уже хорошо знакомой локации. Впоследствии выяснилось, что Ершова снова прибыла на церемонию роз.

"Выходит Алекс к двери, стоят операторы. И выглядит так, будто он меня возвращает. Но я была настолько раздражена, что из меня делали дуру, и сказала тогда, что никуда из машины не выйду. Я еду домой", - прокомментировала эту ситуацию девушка.

После этого Ершова пришла к выводу, что Алекс Топольский руководствовался больше указаниями редакторов, чем собственными ощущениями.

Более того, Алина призналась, что разочаровалась в Топольском. Она объяснила, что на свиданиях видела не успешного бизнесмена и уверенного в себе мужчину, а "мальчика, который хотел женского внимания".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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