Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский разоткровенничался об отношениях с победительницей шоу, моделью Екатериной Лозовицкой.

По словам Кати, Алекс не уделял ей внимания и был не заинтересован в отношениях. Сам он в интервью Олицкой высказался о своем отношении к девушке.

По его словам, девушка требовала постоянного внимание к себе, но ответной симпатии мужчина не ощущал. Алекс Топольский считает, что Кате нужен мужчина, для которого девушка всегда будет в приоритете, к чему он пока не готов.

"Мне казалось, что Катя ждала от меня инициативы, чтобы я отдавал, отдвал, отдавал. Человек сидел и ждал, чтобы все ходили вокруг него. Но я не тот человек, которы будет отдавать, не ожидая обратной инициативы. Когда нет даже нормального глубокого разговора о жизни, а просто что-то такое поверхностное. Мне становится сразу неинтересно, я гасну. Я не чувствую уже ничего к человеку, и мне кажется, что она тоже ничего не чувствует", - признался "Холостяк".

Экс-пара спокойно обсудила свои отношения и решила расстаться. Хотя Катя расстроилась, свое решение Алекс Топольский считает правильным. По его словам, Катя красивая и добрая девушка, но ему в ней не хватило глубины и интересных разговоров.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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