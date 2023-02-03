Главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский поделился в интервью Олицкой подробностями отношений и расставания с победительницей Катей Лозовицкой. После интервью Катя в своих Инстаграм-Сториз отреагировала на слова Топольского об их личных отношениях.
Так, Алекс Топольский рассказал, что ему стало неинтересно с Катей, которая не могла поддержать глубокий и содержательный разговор. Также он заявил, что ей для отношений нужен богатый мужчина старшего возраста, который будет ставить ее в приоритет. Негативные высказывания Кати в свой адрес Алекс назвал "кинжалом в спину".
Комментируя неприятные слова победительницы в свой адрес о том, что ее не устраивали отношения, Алекс Топольский заявил, что его бывшая девушка могла "хайпиться".
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Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая отреагировала на выпады своего экс-возлюбленного, отношения с которым продлились всего месяц.
"Друзья, можете меня не отмечать на новом интервью сами знаете кого. По тем нарезкам, которые я видела – новый поток лжи и лицемерия. Даже не хочу тратить время и смотреть полную версию. Разочарований с меня достаточно", – написала Лозовицкая.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.