Главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский поделился в интервью Олицкой подробностями отношений и расставания с победительницей Катей Лозовицкой. После интервью Катя в своих Инстаграм-Сториз отреагировала на слова Топольского об их личных отношениях.

Так, Алекс Топольский рассказал, что ему стало неинтересно с Катей, которая не могла поддержать глубокий и содержательный разговор. Также он заявил, что ей для отношений нужен богатый мужчина старшего возраста, который будет ставить ее в приоритет. Негативные высказывания Кати в свой адрес Алекс назвал "кинжалом в спину".

Комментируя неприятные слова победительницы в свой адрес о том, что ее не устраивали отношения, Алекс Топольский заявил, что его бывшая девушка могла "хайпиться".

Победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая отреагировала на выпады своего экс-возлюбленного, отношения с которым продлились всего месяц.

"Друзья, можете меня не отмечать на новом интервью сами знаете кого. По тем нарезкам, которые я видела – новый поток лжи и лицемерия. Даже не хочу тратить время и смотреть полную версию. Разочарований с меня достаточно", – написала Лозовицкая.



Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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