Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео из берлинского метро, а также показала афишу нового благотворительного тура по украинских городах.

Так, в коротком ролике Надя запечатлена в метро, как догадались поклонники, в Берлине. Она умостилась на сидении и кокетничает на камеру – все время меняет позы, играет со своим нарядом, снимая и надевая то капюшон, то пальто. При этом ее сложно узнать, видимо, из-за кепки на голове и двух забавных косичек.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своем туре по украинских городах: "Спасибо за ваше видео под этот трек. А совсем скоро начинается мой тур по Украине, поэтому я бы очень хотела услышать, как вы поете "вотсап" вживую, вместе со мной. Листайте карусель и ищите свой город. До встречи". Пользователи тут же начали комментировать новую публикацию звезды, правда некоторые накинулись на нее из-за того, что их городов на афише нет.

Напомним, "Это тоже делает нас сильнее": Клопотенко из "Мастер Шеф" подбодрил и рассказал, как не раскисать.

Как сообщала Politeka, "Кто еще не видел…": Цымбалюк из "Крепостной" вышел на сцену в халате и сверкнул мускулами.

Также Politeka писала, что "Красотка неземная": Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако ошарашила нескромной фотосессией.