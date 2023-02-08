Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами со своим напарником и близким другом и поздравила его с днем рождения.

Как видно, на снимках Леся показала себя вместе с водителем своей "Ле Маршрутки" Богданом Богдановичем, которого на самом деле зовут Игорь. Судя по снимкам, телеведущая и ее напарник побывали во многих интересных локациях и ситуациях, они забавно позируют на камеру и почти всегда улыбаются.

В подписи к публикации Никитюк трепетно поздравила Богдана Богдановича с днем рождения: "И снова эти фотки будут в топе. Ибо на них не просто веселый пузатик, а мой дорогой друг и моя поддержка @bohdan_bohdanovych. Кто не знает, настоящее его имя – Игорь Игоревич, но в программе он водитель маршрутки Богдан, потому и назвали мы его Богдан Богданович. С Днем Рождения, дружбанчик, я тебя очень люблю и уважаю. Мы с тобой работаем и в чудесный, и в несчастный день… Мы с тобой столько придумали и отсняли! И ни разу ты меня не подвел, да, пару раз по ямам провез, не предупредил, но это фигня! Благодарю тебя за твою любовь, преданность работе и дружбе, несмотря ни на что".

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