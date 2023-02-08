Известная певица Злата Огневич поделилась новыми кадрами со съемок, получив довольно спорную реакцию.

Популярная украинская певица Злата Огневич решила похвалиться ярким образом рядом с товарищами и успела заинтриговать заявлением. Ожидаемо, мнение украинцев разделилось, поэтому в комментариях начались споры.

«Ну, вы знаете, чего ждать 😎🔥 Будет поджог! Скоро все сами увидите!» - интригующие написала Злата, привлекая внимание к новому проекту.

Многие принялись обсуждать не сам образ Златы, а именно ее обращение и новость о скором выходе проекта:

«Плохо воспринимаю (с недавних пор) лица мужчин-медийщиков и селебритиз призывного возраста, каким-то образом попадающим на экраны; А по середине самая прекрасная;

Класс, обожаю lnj !!!!! Очень хочу это увидеть!; Ой, какие веселые!❤».

Также Злата решила похвалиться интригующим образом в прозрачном платье из черных кружев. Массивные золотые украшения и макияж преобразили вид Златы.

«Просто не могу больше держать эту красоту! 🖤 Есть большой соблазн показать полный сет, но буду делиться постепенно 🙌🏼 Девушки, Вы все сделали эту съемку особенной! Спасибо 🥹 за талант и вайб…» - пишет Злата.

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