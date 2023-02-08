В новом интервью для Lux FM бизнесвумен резко высказалась о том, что многие украинцы продолжают слушать российских исполнителей, а также рассказала о будущем украинской музыкальной индустрии.
"Слушать российских исполнителей и их музыку – это антитренд и зашквар. И этот тренд ежедневно увеличивается. Чтобы ускорить его темп, нужно создать условия на внутреннем рынке, на котором должно появляться много качественного украинского музыкального продукта. Такую задачу я ставлю и для себя, поэтому наша команда тратит время и возможности, чтобы украиноязычной музыки было больше. Мы стремимся помогать новым украинским артистам получить качественный сервис, направленный на их развитие", — заявила Ирина Горовая.
К такому же подходу продюсер призывает всех игроков музыкальной сферы в Украине.
"Да, может, где-то будет рискованно, коммерчески невыгодно, но должны понимать: если вкладывать сегодня, завтра будет больше музыки, на которой можно зарабатывать. Это органично выдавит все враждебное, которое станет окончательно непонятным. Я именно за такое органическое устранение за счет роста качества. Потому что исключительно запрет, как показала практика, не решает все вопросы. Надо над этим работать. Надеюсь, коллеги разделяют такое стремление", - подчеркнула экс-супруга Потапа.
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