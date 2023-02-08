Не так давно популярный ведущий и блогер Алексей Дурнев дал интервью Маше Ефросининой, в ходе беседы они обсудили довольно много разных тем. Затронут был и вопрос личной жизни, не обошлось без упоминания коллег.

Так, Дурнев признался, что ему нравятся девушки в возрасте 25–26 лет, а с дамами своего возраста он бы не встречался.

«Голливудские звезды распаровываются как-то сами с собой – в звезд ты не пробовал влюбиться? Тина Кароль, например? Прикинь: подкатить к Тине Кароль?» - спросила Ефросинина.

Блогер ответил честно:

«Мне моложе девушки нравятся. Потому что Тина Кароль – она будто бы с мамой в один класс ходила. Я такого не припоминаю, чтобы заинтересовался женщиной своего возраста, кроме Даши (Астафьевой), конечно. Даша особенная».

Примечательно, что 38-летняя Тина Кароль старше Дурнева всего на полтора года, а Даше Астафьевой – 37 лет.

Ранее на фан-странице Тины Кароль появилось фото, демонстрирующее естественную красоту исполнительницы. Она рассказывала, что в повседневной жизни предпочитает либо простой макияж, либо вообще лучше без него, так как чувствует себя комфортнее.

Во время поездки в авто, артистка похвалилась простым и изящным образом сразу.

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