Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений показал, как проведал своих родителей.

"Родители прошли кулинарный контроль, теперь ваш черед. Жду в сторис", - написал Клопотенко в сторис.

"Кулинарный контроль, майонез есть в холодильнике?", - спросил Клопотенко и родители ответили отрицательно.

А после этого шеф-повар решил показать, как выглядел подростком, показав одну из фотографий в рамке, которую хранят родители.

"Спасибо вам!!!", - написал Евгений.

"А вы знали, что когда-то вот этот человечек, вот этот человечек, наберет 800 тысяч фолловеров. Вот этот человечек тогда того не знала, а теперь она в шоке. Я вас целую, люблю и благодарю", - сказал Клопотенко в сторис, обращаясь к украинцам с благодарностью за свою известность.

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