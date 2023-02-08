Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных палюшек, которые вы с легкостью приготовите дома.

Палюшки – очень вкусное, сытное и оригинальное блюдо украинской кухни, основа которого – картофельное тесто и шкварки из сала. Готовится блюдо легче любых вареников, а по вкусу будет – не хуже.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт необычного блюда.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных палюшек, которые вы с легкостью приготовите дома. Кстати, для приготовления блюда нам нужны простые ингредиенты, которые точно есть на кухне каждой хозяйки: любимый картофель, сыр и яйца.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст. л.

крахмал – 1 ст. л.

соль – по вкусу

сало для шкварок – 100 г

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, порежьте произвольными кусочками. Выложите в кастрюлю, посолите и варите до готовности – 20-25 минут.

2. Слейте из картофеля воду и потолчите, дайте полностью остыть.

3. Добавьте муку и крахмал, взбитые яйца и хорошо замесите тесто.

4. Отделите кусок теста, сформуйте из него тонкую колбаску и отрезайте куски длиной 5-6 см.

5. Воду доведите до кипения, добавьте соль и варите палюшки 2 минуты после того, как всплывут.

6. Порежьте мелко сало и обжарьте в сухой сковороде. Выложите на блюдо плюшки и полейте сверху шкварками и можно подавать.

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