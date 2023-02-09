Недавно прошла церемония вручения премии "Грэмми-2023", на которой Мадонна смутила не только коллег, но и фанатов. Видео 64-летней Мадонны, записавшей ответ всем тем, кто ее критиковал, возмутило людей еще больше:
«Я никогда не извинялась ни за свои творческие решения, ни за то, как я выгляжу или одеваюсь. И я не буду начинать. Меня унижали медиа с самого начала карьеры, но я понимаю, что все это испытания. Я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам после меня было легче в ближайшие годы".
Я с нетерпением жду еще долгих лет подрывного поведения — раздвигания границ — противостояния патриархату — и большого удовольствия от жизни. Поклонитесь, су*и!» - пишет Мадонна.
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В сети свое мнение выразили многие люди, осуждая дерзкое поведение, неаккуратный вид и точно неудачную пластику:
«Икона пошла по наклонной; Выглядит чертовски грустно, а не та иконка, которую я помню; Если вы боитесь эйджизма, Мадонна, почему вы так много работаете, чтобы выглядеть на 25 лет?;
Что, черт возьми, с тобой случилось.. ты сошла с ума??; Это не эйджизм - ужасаться своей неудачной операции. Это забота. Это не дисторсия объектива;
Лицемерно говорить об эйджизме, когда вы используете FaceApp, чтобы каждая ваша фотография выглядела так, будто вы на 40 лет моложе; Я большой фанат, но просто прекратите пластические операции, пожалуйста».
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