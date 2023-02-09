Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик приехала для съемок в Кременчук - Полтавской области. Там, вместе с украинскими артистами она сыграла на сцене в спектакле, премьера которого должна была произойти еще в прошлом году. Своими впечатлениями она поделилась в Инстаграм.

"Театральные гастроли вернулись в нашу жизнь. А с ними и улыбки хоть на мгновение", - отметила Лилия Ребрик.

Она рассказала, что артисты должны были сыграть этот спектакль почти год назад. В Кременчуге должен был быть спектакль 26 февраля 2022, в Кропивницком - 27 февраля тоже того же года. Но нападение россии изменило планы.

"В какой-то момент казалось, что мы никогда не вернемся к театральной жизни… Но мы вернулись. Полные залы. Различные города. Цветы. Аплодисменты зрителей. Теплые слова после представления. Счастливы мы. Такие хрупкие шаги к нормальной жизни. Дождались встречи со зрителями в этих городах – дождемся и победы! Если живы, то нужно жить", - добавила Лилия Ребрик.

На фото актриса позировала счастливая со своими коллегами по сцене, а также показала охапку букетов, которые получила от зрителей спектакля.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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