Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая недавно объявила о разрыве отношений с главным героем шоу "Холостяк" и отцом своего сына Льва Никитой Добрыниным, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка ответила на вопросы поклонников в сторис.

Так, среди вопросов, было о том, как Даша узнала о своей беременности и когда это случись. Блогерша подробно ответила на этот вопрос от поклонников. Так, по словам Даши, о своей беременности она узнала уже на первом месяце.

"Мне по началу было очень плохо, я думала, что у меня отравление, потому что в те дни мы были компаний во Львове и весело гуляли. А потом мне приснился сон, где я рассказываю своей подруге о том, что я беременна и делаю два тесты. Так что я проснулась, созвонилась с подружкой, пошла в аптеку, купила тест, который показал очень легкую полоску. На следующий день я купила еще один, который уже показал очень четкие полоски", - поделилась Квиткова.

Также Даше задали вопрос о ее отношениях с алкоголем, так как поклонники не видели ее на фото с бокалом в руках. На это она ответила, что нейтральна к алкоголю, но может выпить в компании, а чаще всего она выступает в роли трезвого водителя, который развозит всех по домах после вечеринки.

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