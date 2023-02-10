Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала свое милое фото, а также скриншоты с банковских счетов.

Как оказалось, после выхода репортажа Рамины из Бахмута, в котором также был объявлен сбор средств, украинцы задонатили более 1 миллиона гривен. И именно об этом журналистка рассказала в своем посте. По ее словам, за три дня удалось собрать более миллиона гривен и теперь она думает, продолжать этот сбор или закрывать.

"1 миллион и даже чуть больше за 3 дня! ВЫ НЕВЕРОЯТНЫ. Эти деньги пойдут на покупку 3 дронов и одной винтовки. Прошу решить вместе, что делать со сбором: закрывать его, убирать из видео фрагмент о нем, убирать карты в описании под видео. Или продолжаем собирать и в зависимости от суммы, докупим то, что скажут военные? Жду ваших комментариев", - написала Эсхакзай в своем посте.

Конечно же украинцы начали писать в комментариях, что сбор не нужно закрывать, а продолжить собирать донаты для поддержки военных.

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