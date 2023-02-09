В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как легко приготовить вкусную шакшуку.

"Если уже готовить завтрак из яиц, то стоит делать это со всей любовью. Например, приготовить шакшуку. Потому что она настолько прекрасна, что об авторстве блюда спорят как арабы, так и марокканцы, израильтяне и йеменцы. А мы можем вот так просто взять и позавтракать этой яичницей", — пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

3 яйца

1-2 спелых томата

1/4 луковицы



зубчик чеснока

половинка болгарского перца

половина цуккини



300 г томатов пелати

100 г сыра типа «фета»

щепотка зиры

соль по вкусу

1 ч.л оливкового масла

петрушка

"Для этого возьмите 1-2 спелых томата, нарежьте их кубиками. Добавьте 1 измельченный зубчик чеснока и 1/4 луковицы. Туда же - половинка болгарского перца и половину цуккини. Смешайте овощную смесь с 300 г томатов пелати, посолите и добавьте 1 ч. л. оливкового масла. Обжарьте овощную смесь 5-7 минут, добавьте щепотку зиры, 3 яйца и 100 г сыра. Тушите шакшуку 7-10 мин, добавьте в готовое блюдо измельченную петрушку и наслаждайтесь", — объяснил победитель «Мастер Шеф».

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