Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала очаровательные фото и поделилась своим опытом борьбы с токсикозом.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена, сидя на диванчике в уютной комнате. Перед камерой она пояивлась в черных штанах и телесной футболке, а на плечи накинула яркий оранжевый свитер. Ее волосы такого же оранжевого оттенка распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. В руке певица держит сочное яблоко.

В подписи к публикации Тарабарова рассказала о токсикозе, с которым она столкнулась в первые три месяца каждой своей беременности.

"При надежде за Иваном мне помогал Боржоми – ходила с бутылочкой повсюду, и люди, которые не знали о моем состоянии – улыбались и подкалывали типа "Ой, вчера был веселый вечер?" Я говорила, ага, уже не первую неделю. При надежде за Марией – к сожалению, Боржоми уже не помогал, а спасала только гвоздика – сушеные цветочки – я подкладывала под язык и рассасывала часами, иногда даже с ней засыпала и это реально облегчало тошноту, почти снимало ее. Эту фишку я для себя взяла из Аюрведы, когда врач мой посоветовал попробовать и мне помогало. А вот в третий раз спасли только свежие яблоки. Причем есть много их нельзя – болит живот, а вот маленький кусочек с кислинкой под язычок – был моим спасением", - поделилась Тарабарова.

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