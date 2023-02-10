Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором похвасталась романтическим путешествием, видимо, со своим возлюбленным, которого частично засветила в своем блоге ранее.
Как оказалось, Юля решила показать поклонникам, что они с мужчиной отправились в итальянскую Флоренцию. Так, в коротком ролике блогерша сначала появляется на вокзале с чемоданом, а уже через мгновение она гуляет среди красивой архитектуры Флоренции. Перед камерой "Зайка" появилась в короткой серой юбке и полосатом свитере, а сверху накинула черную кожаную куртку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.
В подписи к публикации Бельченко написала: "Мы во Флоренции. Что посоветуете здесь посетить?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:
"Во Флоренции нужно посетить все!".
"Piazzale Michelangelo"
"Как красиво, просто каждый уголок Италии – это любовь".
"Красиво как. Хорошего вам отдыха".
"Красиво".
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