Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором похвасталась романтическим путешествием, видимо, со своим возлюбленным, которого частично засветила в своем блоге ранее.

Как оказалось, Юля решила показать поклонникам, что они с мужчиной отправились в итальянскую Флоренцию. Так, в коротком ролике блогерша сначала появляется на вокзале с чемоданом, а уже через мгновение она гуляет среди красивой архитектуры Флоренции. Перед камерой "Зайка" появилась в короткой серой юбке и полосатом свитере, а сверху накинула черную кожаную куртку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Мы во Флоренции. Что посоветуете здесь посетить?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Во Флоренции нужно посетить все!".

"Piazzale Michelangelo"

"Как красиво, просто каждый уголок Италии – это любовь".

"Красиво как. Хорошего вам отдыха".

"Красиво".

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