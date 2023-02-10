Руководительница официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон в интервью проекту "Зірковий" рассказала, где сейчас исполнитель, чем он занимается и когда сможет вернуться на сцену.

По словам Валерии, артист сейчас находится в Берлине и проходит курс лечения. В информационном пространстве он не появляется, потому что ему пока не позволяет состояние здоровья. Однако певец продолжает работать над созданием новых песен, чтобы потом порадовать ими поклонниц.

"Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что стоять на сцене он не может", – объяснила Барон.

Кроме того, руководительница фан-клуба рассказала, что Олег Винник из-за границы помогает украинским защитникам, но не афиширует этого. Артист создал благотворительный фонд "Волчица", который сначала покупал автомобили для ВСУ, а теперь и другую военную амуницию: приборы ночного видения, теплую одежду, бронежилеты, каски.

Валерия Барон точно не знает, когда Олег Винник вернется на сцену, но, вероятно, это будет зависеть от его состояния здоровья.

Напомним, Оля Полякова резко ответила хейтерам, оскорбившим ее старшую дочь Машу.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос из "Танці з зірками" призналась, как сильно набрала вес.

Также Politeka писала, что Слава Демин неоднозначно ответил на слухи о романе с Лесей Никитюк.