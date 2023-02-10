В этот раз на своей странице в Instagram модельер, который накануне ездил в Данию представлять свой бренд на копенгагенской неделе моды, решил поделиться с украинцами полезными советами.

"Я ничего не успеваю. Постоянная гонка, успеть все и сразу, знакомо? В своей последней поездке я в очередной раз убедился, насколько важно в режиме «успеть все» все равно сохранять баланс, и не распыляться. Так как же быть «продуктивным» и сохранять спокойствие, когда вокруг хаос? Мои мысли по этому поводу: Производительность — это не то, сколько мы успеваем, а каких результатов мы достигаем. Вы будете продуктивнее и спокойнее, если отказаться от многозадачности в пользу планирования", — пишет Андре Тан.

По его словам, важно ставить себе конкретную цель. Пропишите для себя, какая ваша точка Б – к чему вы направляетесь. Таким образом, вы сможете правильно расставлять приоритеты и находить возможности для реализации целей.





"Будьте гибкими. Не бойтесь менять свою цель в зависимости от обстоятельств - адаптируйтесь. Ведь сегодня обстоятельства меняются очень быстро и не страшно, если цель не актуальна вам сейчас - страшно, когда целей совсем нет. Да и главное – позволяйте себе делать паузы. Постоянная гонка не приведет ни к чему хорошему – вдох выдох, пару дней/неделя отдыха, и дальше к своей цели. Не загоняйте себя – вы не ездовой конь. В перерывах нет ничего стыдного", – подчеркнул дизайнер.

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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