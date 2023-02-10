Актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов и его жена Екатерина в браке уже более 16 лет.

Они познакомились в Николаеве, когда им было всего 16 и 13 лет соответственно.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram рассказали историю рождения семьи Крутоголовых: "Не отвечала на звонки и сожгла все мосты! 😱 Вот так начинается, казалось бы, самая романтичная история с предложением руки и сердца у Егора Крутоголова".

Сначала Егор и Катя дружили, а затем, спустя пять лет романтических отношений, артист мгновенно решил позвать любимую замуж, чтобы не потерять ее.



"Мы встречались с ней 5 лет. Я переехал в Киев и начал работать, а она оставалась в Николаеве. В один момент Катя оборвала все контакты, не отвечала на звонки. Я не понимал причину молчания, но догадывался, что вопрос как раз в свадьбе. Я быстро приехал в Николаев, и мои догадки подтвердились. Долго не колебался, поэтому готов был пойти в ЗАГС хоть первого числа. Но Катя тогда запланировала все на июнь", - вспоминает Егор Крутоголов.





Из-за такого мгновенного решения актер не успел как следует подготовиться, поэтому кольца с цветами не было. Но это не помешало дальнейшему счастью: в 2006 году пара поженилась и до сих пор счастлива в браке и воспитывает двух сыновей - Льва и Максима.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.