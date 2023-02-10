Певица Насти Каменских начала редко публиковать в соцсетях контент, но все же решилась выйти в сеть и пообщаться с поклонниками.

В сети ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. Хотя они уже несколько раз появлялись вместе на публике, пользователи сети обращают внимение на то, что супруги давно не публиковали совместные снимки. Кроме того, певица начала редко публиковать в соцсетях контент. Несколько часов назад она неожиданно объявилась в сети и решила ответить на вопросы подписчиков.

В частности, многих интересовало ее эмоциональное состояние и как певица себя чувствует.

"Сейчас тяжелая ситуация для всех украинцев. Но со временем мы учимся быть более стойкими. Потому я много времени уделяю своему психологическому здоровью и пытаюсь быть в режиме. Постепенно начинаю выходить из замкнутого состояния и делаю, что умею - творю", - рассказала Настя Каменских.

Также Настя Каменских подчеркнула, что недавно начала снова заниматься в тренажерном зале, ведь это дает ей душевное успокоение.

"Как и многие люди сейчас, я выпала из режима и набрала вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает мне держаться", - добавила она.

Напомним, участница Холостяка и танцовщица Каменских впервые показала беременный животик.

А еще Politeka сообщала, что Каменских в образе опасной хищницы решила привлечь внимание не только украинцев.

Также Politeka писала, что Каменских в особенный день обратилась к украинцам.