Настя в Инстаграм написала следующее:

«Хочу поддержать инициативу ukraine.ua #FreeTheLeopards 🙌🏼 Нам нужны 🐆, чтобы бороться за ценности, важные для цивилизованного мира и главное, чтобы защитить украинских детей и взрослых, свою Родину.

Украина сегодня – щит Европы. И я надеюсь, что это всегда будут помнить. Поэтому важно говорить и поддерживать Украину всеми возможными способами 🇺🇦 #ArmUkraineNow» - написала Настя под подборкой кадров.

В сети ее также поддерживают:

«Пишут, что немцев дожали на поставку Украине танков Leopard; Не Бедняков ну тоже Ок!;

А где делся Потап, не видать его вообще; Нам нужно оружие чтобы наступил мир…; Какая ты красивая очень; Все верно».

Ранее Каменских написала: "Сегодня в Украине празднуют день единства. Эта концепция всегда была нерушимой основой нашей страны.

И я убеждена, что тяжелая борьба, которую мы ведем сегодня, происходит ради свободы и неделимости нашей страны. Мы боремся за свет, добрые и ценности, которые разделяет весь цивилизованный мир! Вот почему мы победим. Слава Украине!".

Напомним, "Раньше не понимала": Ульянова стала экспертом на пост-шоу "Холостяк" и удивила признанием.

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