Танцовщица балета певицы Насти Каменских, участница шоу «Холостяк-12» и «Танцы со звездами» впервые станет мамой, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Аделины Дели в Инстаграмме.

Дели, впервые показав беременный животик, рассказала о своем самочувствии и планах. Так, оказалось, что сразу после родов Дели хочет вернуться к работе.

«Не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую», - призналась Дели.

Что касается питания, то, по словам будущей мамы, оно интуитивно и вроде бы она «пока не очень слоник».

Напомним, после того, как Аделина Дели покинула шоу «Холостяк», главным героем которого был Алекс Топольский, девушка узнала, что он избавился от ее подарка.

Это возмутило Дели.

"Лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инсты – кринж. Я так понимаю, что она понадобилась, чтобы обогреть укрытие. Рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело", - отреагировала Дели на ситуацию.

Ранее Аделина Дели рассказала о "нервном срыве" из-за нарядов, которые ей выбрали для знакомства с Топольским.

Также сообщалось, что Настя Каменских вышла на связь после долгого молчания.