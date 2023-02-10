Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото и заинтриговал новым выпуском своего нового шоу "Мама, я гоняю тачки".

Как оказалось, Владимир вместе с известным стендап-комиком Вадимом Кириленко снял новый выпуск своего шоу в Коломые. На новой фотографии Вова показал, как встречал своего друга на вокзале, держа в руках табличку с надписью: "Вадим" и забавным смайликом. Этот снимок тут же натолкнул фанатов на мысль о Вадиме Олейнике, с которым Дантес когда-то пел в группе "Диофильмы".

В подписи к публикации Владимир написал: "Вышел 8 эпизод "Мама, я гоняю тачки" из @vadik.kyrylenko, ака Андреевский подъем, который приехал ко мне поездом в Коломыю, чтобы мы вместе смогли показать вам мощный тыл украинской армии – наших несгибаемых людей! Кроме Музея Вышиванки, шаурмы от мариупольцев и знакомства с авторами "Поможет ВСУ" вы также узнаете, кем Вадим хочет быть через 20 лет (нет, не музыкантом). Инжой! Ссылка в шапке профиля и в сторис".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Дантеса:

"Я думала, что это Диофильмы возвращаются".

"Наше лучшее общее фото".

"Прочитал "Вадим" – сразу об Олейнике подумал".

"Дантес решил вернуться в прошлое".

"Ждем выпуск с Олейником".

"Мой город Коломыя".

"Олейник?".

"Побежали быстренько смотреть!".

"Моя родная Коломыя. Надеюсь, тебе у нас понравилось и приедешь еще".

"Тю, думала, Олейник".

"Олейник?".

Напомним, "Веселый пузатик": Никитюк показала близкого мужчину, с которым многое пережила.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в кепке и с косичками появилась в берлинском метро и нарвалась на гнев фанатов: видео.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в компании молодых мужчин смутила украинок: "Вы знаете, чего ждать".