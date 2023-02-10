Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавные кадры с маленьким сыном Александром.

Как видно, на фотографиях запечатлен малыш в теплом объемном комбинезоне со значком в виде карты Украины. Видно, что у него отличное настроение, он все время весело улыбается. При этом маленький Саша забавно и с детской непосредственностью показывает в камеру дули.

По словам звездного отца Григория, эти дули адресованы нашим врагам: "А вот вам, наши враги. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность 🇺🇦 уже в этом году!".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:

"Дулю с маком им, а не Украину! Маленький красавчик".

"Такой уже красивый ребенок".

"Какой замечательный мальчик. Логотип нашей Украины от подрастающего поколения".

"Какой он милый".

"Дети всегда говорят правду. Александр ее показал".

"Ну что за красавчик маленький".

"Какой молодец. Еще раз убеждаюсь, что у нас очень классная и непобедимая нация. А они пусть радуются украденным шубам и унитазам".

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