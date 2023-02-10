Популярная украинская певица, солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе коллективом с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео и похвасталась важным достижением.
Как оказалось, песня группы Go-A стала саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунаком в Лондоне. Собственно, видео с этой встречи с песней "Шум" Катя показала в своем посте.
В подписи к публикации Павленко рассказала: "Наш "Шум" стал саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунаком в Лондоне. Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Валерий Залужный взволновал украинцев новым сообщением: "Сегодня..."
Массированная ракетная атака: оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре
Масштабная атака: взрывы прогремели в больших городах Украины, вспыхнули пожары
Дочь Поляковой снова оконфузилась из-за украинского языка, кадры: "К репетитору..."
Напомним, "Веселый пузатик": Никитюк показала близкого мужчину, с которым многое пережила.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в кепке и с косичками появилась в берлинском метро и нарвалась на гнев фанатов: видео.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в компании молодых мужчин смутила украинок: "Вы знаете, чего ждать".