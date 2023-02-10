Популярная украинская певица, солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе коллективом с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео и похвасталась важным достижением.

Как оказалось, песня группы Go-A стала саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунаком в Лондоне. Собственно, видео с этой встречи с песней "Шум" Катя показала в своем посте.

В подписи к публикации Павленко рассказала: "Наш "Шум" стал саундтреком исторической встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунаком в Лондоне. Спасибо Великобритании за мощную поддержку нашей страны с первого дня российского полномасштабного вторжения! Вместе победим!".

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