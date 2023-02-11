Известная украинская певица, звезда романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич продолжает рассказывать в сети о своих успехах. Также артистка старается делиться информацией о работе и не боится делиться домашними кадрами.

В этот же раз популярная исполнительница предпочла похвалиться кадрами из фотосессии, которую желала показать всем довольно давно. Продемонстрировать новые кадры артистке удалось недавно, поэтому она поспешила похвалиться лучшими моментами.

На снимках, которые она опубликовала, Злата запечатлена в топе-бюстье с перьями и прозрачных брюках из кружевной ткани.

Огневич снялась в полный рост, стоя боком к объективу, а также подчеркивая таким образом акцент на аксессуарах.

В новом посте в Инстаграм, она дала несколько советов, как сохранять трезвое мышление, живя в эпицентре событий прекрасной страны, против которой ведется коварная и изнурительная война.

Злата Огневич отметила, что пытается сохранить равновесие несмотря на происходящее на фронте. В этом ей помогают несколько правил, которых она старается придерживаться.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.