На своей странице в Instagram артистка рассказала, что на войне погиб ее двоюродный брат.

"Сегодня потеряла своего двоюродного брата Романа Климковича, который в свои 34 отдал жизнь за Украину, погиб в бою под Соледаром. С первых дней войны пошел защищать родную землю добровольцем. Ромчик, братик, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии даже словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться", — пишет Ирина Федишин.

Роман успел посетить недавний концерт певицы, и там они сделали последнее общее фото.

"Я пригласила тебя на концерт в Трускавце, 25.01. Ты сказал, что очень постараешься быть. Как же я была рада, когда увидела тебя в первом ряду. Ты, как всегда улыбался, аплодировал и поддерживал меня. После концерта мы живо общались, сделали с тобой фото, Господи, это было наше последнее фото вместе 💔 И вчера позвонили по телефону твои собратья и сказали, что тебя больше нет. Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка", — признается артистка.

Ирина Федишин добавила, что брат с детства всегда ее очень поддерживал.

"Ты гордился мной, а я целую жизнь буду гордиться твоим подвигом - отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик 💔 Спи спокойно, мой братик 🙏Вечная память герою Украины", - подчеркнула певица.

Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.