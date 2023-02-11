Виктор Перехрест стал настоящей звездой «МастерШеф» благодаря своему темпераменту, эмоциональности и непохожести на других. В проекте решили вспомнить его перлы, посвятив Перехрестку видеоподборку кадров с его участием.

"У Вити достаточно интересное представление о кулинарии, но при этом он не очень умеет работать в команде", - говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что история Виктора в «МастерШефе» началась в 4 сезоне. После этого он начал работать в ресторанах, а также занялся вопросом питания молодежи. Виктор был шеф-поваром скаутского лагеря, а также участвовал в волонтерских инициативах.

Несмотря на то что при участии в «МастерШеф. Битва сезонов» Перехреста многие из телезрителей критиковали, сейчас по этому харизматичному и необычному повару очень скучают.

Его даже называют лучшим из участников «битвы» и сравнивают с Сердючкой:

«Хотелось бы, чтобы Виктору передали, что мы, его поклонники, верим в него и готовы видеть его на Мастер Шефе и болеть за него столько, сколько ему понадобится для победы. Виктор ты добрый, харизматичный парень… Не останавливайся, мы верим что как-нибудь увидим тебя с кубком победителя Мастер Шеф»,

«Витя, ты очень светлый и положительный человек! Дай Бог тебе доброй судьбы и хороших друзей!»,

«На Витю всегда с улыбкой смотришь», «Он гораздо сильнее и талантливее, чем о нем думали участники Битвы Сезонов»,

«Любимый участник», «Сердючка номер два», «Очень добрая и хороший человек».

Добавим, после полномасштабного военного вторжения Перехрест на время оказался в ТрО.

«Народ, так, первое – я уже ушел с терробороны, автомат я сдал. Второе – я уже работаю на кухне, кто хочет приходите ко мне…», - писал повар в мае в своем инстаграмме.

Напомним, победитель МастерШеф. Битва сезонов попала в немилость.

Кроме того, сообщалось, что звезда МастерШеф теперь работает с Поляковой и обратился к украинцам.

Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.