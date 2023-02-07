Олександр Цвігун був фіналістом МастерШеф.Професіонали 2 та став переможцем Битви сезонів, але, дехто зовсім не згодний з його тріумфом, пише Politeka.net.

Так, на МастерШеф вирішили пригадати шлях Цвигуна на проєкті, зазначивши, що «його називають генієм кулінарного мистецтва родом із космосу, а його страви на конкурсах були настільки складними і незвичайними, що не раз дивували суддів рівнем виготовлення.

«Щоразу йому вдавалося залишитися на проєкті завдяки своїм неординарним умінням», - зазначили на «МастерШеф».

За Олександра вболівало багато українців, але, звісно, є і ті, хто і досі не згодний з його перемогою. Так, критики зазначають, що страви Цвігуна дійсно космічні, але треба вміти готувати для звичайних людей, а також пишуть, що серед учасників були більш достойні перемоги:

«Серветник куди цікавіше, і витворів було крутих багато вони с Цвігуном на рівні»,

«Його страви- дійсно космос, а ми живемо на землі, а не в космосі! Були більш достойні учасники, які готували не гірше і більш доступні для споживача страви!»,

«Щоразу його за вуха тягнули. Він не лідер!Так,талановитий,нахватася нових віянь. Але недосконало володіє новими технологіями, а в класиці повний профан,через це і потрапляв неодноразово у «битву чорних». Цвігун - кисіль, рівень розвитку дуже низький.Згадайте сцену коли вони з Павою зганьбилися,Паву вигнали,а як себе поводив Цвігун.Тож шановні,не захвалюйте, бо він цього не вартий. Гідні суперфіналу були Білодід,Пава і Паша,а решта дешева підтосовка».

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