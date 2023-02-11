Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в декабре 2022 года отметила с мужем Андреем Диким 11 лет со дня свадьбы. У пары двое детей: Диана - 2012 года рождения и Полина, которая появилась на свет в 2018. Во время разговора с журналисткой Алиной Доротюк, она призналась, что ее старшая 10-летняя дочка уже зарабатывает.

Диана, старшая дочь знаменитой украинской телеведущей и актрисы, унаследовала не только мамину красоту. Оказалось девочка уже давно строит актерскую карьеру и успела засветиться на экране не раз. Лилия Ребрик рассказала, как Диана справляется с работой.

Она не назвала размера гонораров своей дочери. Но дала понять, что они меньше, чем у взрослых актеров, из-за маленькой продолжительности смен.

"Она знает, что такое зароботок и знает, как сложно зарабатывать. Диана снимается с 5 лет, хотя мы шутим в семье, что она начала сниматься еще, когда была у меня в животике, ведь я тогда ездила на сьемки. Она теперь знает цену денег. Я с самого начала ей говорила, что это трудная работа и только выглядит легкой, что съемки даются трудно. Это не просто так дается. Во время съемок в проекте "Сердце матери" у нее было 55 смен, она купила себе велосипед. Затем она собирала деньги на телефон", - рассказала Лилия Ребрик.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.