Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны пошел служить в украинское войско, отправив жену и детей за границу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил новый клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитела".

Надо сказать, что кадры из фронтового Бахмута, который усилиями ВСУ не пал перед российскими оккупантами, довел украинцев до слез. Как и слова новой песни "Антитела" "Фортеця Бахмут". В клипе показали тяжелую работу украинских защитников, а еще их глаза, в которых читается несломленный дух. На некоторых кадрах также можно увидеть, как военные пишут слова из песни на боеприпасах.

В подписи к публикации Тополя коротко написал: "Один снаряд – одно попадание. Премьера! Фортеця Бахмут. Уже на Ютуб канале группы Антитела". Украинцы тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Очень трогательно! Несокрушимый!".

"Песня удивительная! Волевая! Сильная! У нас люди талантливые".

"Мурашки по коже, слезы в глазах… Смотрю видео и гордость за наших ребят. Лучшие. Вместе к победе".

"Прослушала ее уже вероятно больше сотни раз и каждый раз мороз по коже. Спасибо защитникам Украины, что живу! Слава Героям Украины!".

"Сегодня это любимая песня моего пятилетнего украинца. Спасибо за качественную содержательную работу".

"Очень красивая песня! Вы большие молодцы, которые ее написали, и сняты супер, а главное, что там наши обычные ребята, борющиеся за жизнь и нашу свободу! Спасибо за такую премьеру!".

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