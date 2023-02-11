Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров перед премьерой двух своих проектов наконец-то заговорил на украинском языке.

С самого начала полномасштабной войны Дмитрий Комаров работает в горячих точках и показывает последствия преступлений россиян на украинской земле. Телеведущий также активно занимается волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.

На официальной странице канала 1+1 в Instagram сообщили, что уже совсем скоро, 3 марта, состоится премьера цикла «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым. В поисках сокровищ Колумбии». Сезон был снят еще до 24 февраля прошлого года, однако зрители не смогли увидеть премьеру из-за вторжения россии.

"В новом сезоне телеведущий будет знакомить зрителей со страной невероятных богатств и отправится на поиски сокровищ. Мало кто знает, но именно из Колумбии происходят легенды о мифической «золотой стране» Эльдорадо. И не безосновательно. Дмитрий Комаров попытается разгадать тайны, скрытые в густых лесах Колумбии, и в своем стиле показать эту страну изнутри", - говорится в анонсе.

Кроме того, 24 февраля состоится грандиозная премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова под названием "Год", в котором ведущий показал войну с тех ракурсов, которые не показывают в новостях.

Комаров еще до недавнего времени упрямо вел "Мир наизнанку" и делал публикации на русском языке, но теперь наконец-то самостоятельно озвучил оба проекта на украинском. Украинцы в комментариях поддержали отказ ведущего от языка страны-оккупанта:

"Классно❤️🔥😍 Но, какова цена того, чтобы все заговорили по-украински😢";

"Кто я такая, чтобы пройти мимо и не отметить замечательный украинский язык 😌".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.