Российская армия продолжает безжалостно уничтожать мирные украинские города. 10 февраля оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально отреагировала на эти обстрелы, что не понравилось россиянам. Но она им ответила в Инстаграм-Сториз.
Телеведущая отреагировала на ракетный удар и метко подметила, что вся ненависть украинцев уже обрушилась на россиян.
"Совсем не доброе утро в Хмельницком и по всей Украине! 140 миллионов проклятий... уроды!", — написала Леся Никитюк.
Одна из россиянок, которая подписана на страницу телеведущей, написала возмущенный комментарий. В сообщении она указала на то, что якобы нельзя всех россиян ставить под одну гребенку и ненавидеть так сильно. Знаменитость не стала молчать и метко ответила обиженной россиянке.
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"А вы когда ракетами нас забрасываете, то не "всех под одно"? Вы хотите сказать, что вы нас разделяете и решаете, кому жить, а кому умереть? Что за двойные стандарты? Сейчас нет серых оттенков, есть только черное и белое. Ясно?!", - ответила Леся Никитюк.
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