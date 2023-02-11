Анна Саливанчук добавила, что уже стала играть мам, полицейских, врачей и уже вышла с того момента – быть любовницей в короткой юбке.

Звезда ситкома "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук, жена продюсера "95 Квартала", высказалась о конкуренции в украинском кино. Она говорит, что была "главной с*чкой Украины", а затем ее роли начали доставаться другим украинским актрисам. Об этом она рассказала в интервью для "Люкс ФМ" и назвала актрис, которые перешли ей дорогу.

По словам Саливанчук, актрисам Ксении Мишиной и Натальи Денисенко давали те роли, на которые она сама пробовалась. Эти актрисы отнимали у нее роли, однако делали это не намеренно.

"Мишина и Денисенко – они одно время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой один раз, другой. А они помоложе – стали с*чками. Я ведь раньше была главной с*чкой Украины", - отметила Анна Саливанчук.

Она также добавила, что уже стала играть мам, полицейских, врачей и уже вышла с того момента – быть любовницей в короткой юбке. Сразу после этого знаменитость Анна Саливанчук пошутила: "Может, похудею сейчас, так снова надену короткую юбку".

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