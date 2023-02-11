Звезда ситкома "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук, жена продюсера "95 Квартала", высказалась о конкуренции в украинском кино. Она говорит, что была "главной с*чкой Украины", а затем ее роли начали доставаться другим украинским актрисам. Об этом она рассказала в интервью для "Люкс ФМ" и назвала актрис, которые перешли ей дорогу.
По словам Саливанчук, актрисам Ксении Мишиной и Натальи Денисенко давали те роли, на которые она сама пробовалась. Эти актрисы отнимали у нее роли, однако делали это не намеренно.
"Мишина и Денисенко – они одно время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой один раз, другой. А они помоложе – стали с*чками. Я ведь раньше была главной с*чкой Украины", - отметила Анна Саливанчук.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Два новых жестких правила вводят в Украине, что теперь под запретом: "С 18:00 до 06:00 будет действовать..."
Выяснилось, где не будет света после новых взрывов: "Самая сложная ситуация в..."
Дочь будет видеть отца только на фото: на Днепропетровщине попрощались с молодым героем
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
Она также добавила, что уже стала играть мам, полицейских, врачей и уже вышла с того момента – быть любовницей в короткой юбке. Сразу после этого знаменитость Анна Саливанчук пошутила: "Может, похудею сейчас, так снова надену короткую юбку".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.
Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.