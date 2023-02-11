Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила милое фото, на котором показала свое идеальное утро, а также поделилась музыкой, которую слушает во время приготовления завтрака.

Как видно, на новой фотографии Ирина запечатлена на своей уютной кухне, она снята сбоку. Перед камерой она появилась в ярком желтом наряде свободного кроя, ее волосы распущены и немного растрепаны, и полностью закрывают лицо. На снимке Ира запечатлена в момент, когда беззаботно готовит себе завтрак, и это во время воздушной тревоги.

В подписи к публикации Горовая написала: "Треки моего утра. Даже воздушная тревога не способна испортить идеальный завтрак дома". Также в своем посте продюсер показала, какие треки слушала этим утром, так что поклонники тоже могут их услышать. Пользователи не прошли мимо и принялись комментирвоать новую публикацию продюсера.

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