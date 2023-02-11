Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и уже пошла по стопам мамы, став певицей. Маша даже собрала молодежную панк-рок группу, с которой успела несколько раз выступить. А в прошлом году дочь Поляковой закончила школу в Украине, а после поступила в учебное заведение Лондона, куда уехала на учебу осенью. А недавно Маша показала своего парня, которого зовут Артур.

Также дочь Поляковой активно развивает свой блог в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Маша показала видео, в котором ее показывают совсем маленькой, где ей было примерно шесть лет. После этого уже дочь Полякову показывали все старше и старше.

А до этого Маша обратилась рассказала о своей новой жизни.

"Ну вот у меня началась новая жизнь, я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было непонятно, а что поститься, что рассказывать когда в твоей стране война. Но все же жизнь продолжается поэтому я возвращаюсь, буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине", - написала дочь Поляковой.

Напомним, дочь Оли Поляковой с новым бойфрендом показали, как готовят украинское блюдо

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится

Также Politeka писала, что Полякова резко ответила хейтерам, оскорбивших ее старшую дочь Машу