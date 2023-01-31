Поводом для критики стали фотографии Маши Поляковой, на которых она показала, как проводит досуг в Великобритании вместе с таинственным незнакомцем.

Дочь Оли Поляковой опубликовала фото из Лондона, где учится, но нарвалась на хейт со стороны подписчиков. Маша Поляковая высказалась о критике, а за нее в комментариях к публикации в Инстаграм вступилась и звездная мама.

Так, Маша Поляковая обнародовала новый пост, в котором рассказала, что долго не могла определиться, какие фото показывать людям во время войны и о чем писать. Но ее друг, воин ВСУ, сказал, что счастливые фото людей поднимают их боевой дух. Так они понимают, за что сражаются на поле боя.

Однако хейтеры решили показать свое недовольство, поэтому начали писать в комментариях в адрес Маши оскорбительные слова.

В комментарии к посту написала женщина, которая обозвала Машу страшной. Также появились и другие комментарии: о том, что девушка "содержанк" и "стерва".



Исполнительница Оля Полякова не стала спокойно смотреть на то, как ее дочь оскорбляют, так что резко ответила.

"Шм*ра и в инстаграме шм*ра! Прочь со страницы, найду, лицо откушу! А ты вообще дебил, смотри, живешь же", – писала артистка Оля Полякова в ответ на оскорбительные комментарии.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.