Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась соблазнительными фото и видео "из прошлой жизни".
Как видно, Даша решила вспомнить свой роскошный отдых на Мальдивах до войны. На кадрах она позирует в соблазнительном бикини и демонстрирует потрясающую растяжку и идеальную фигуру.
В подписи к публикации Ульянова шутливо написала: "Перед вами ничего не показывающий блогер. Из прошлой жизни. Хочу сказать одно: Мальдивы – это не скучно, это любовь с первого взгляда. P.s: редкие фото не в оверсайзе".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами:
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"И как там может быть скучно? Это такой кайф, единение с природой и самим собой! Идеальное место для отдыха! Обожаю".
"Ну вы классная".
"Эстетическая красота!".
"Прекрасный выбор".
"Третье фото огонь".
"Мы в этом же отеле были год назад".
"Какая вы отличная".
"И я хочу на Мальдивы!".
"Это шикарно".
"Как красиво".
"Это моя мечта".
"Красотка".
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