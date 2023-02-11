Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась соблазнительными фото и видео "из прошлой жизни".

Как видно, Даша решила вспомнить свой роскошный отдых на Мальдивах до войны. На кадрах она позирует в соблазнительном бикини и демонстрирует потрясающую растяжку и идеальную фигуру.

В подписи к публикации Ульянова шутливо написала: "Перед вами ничего не показывающий блогер. Из прошлой жизни. Хочу сказать одно: Мальдивы – это не скучно, это любовь с первого взгляда. P.s: редкие фото не в оверсайзе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами:

"И как там может быть скучно? Это такой кайф, единение с природой и самим собой! Идеальное место для отдыха! Обожаю".

"Ну вы классная".

"Эстетическая красота!".

"Прекрасный выбор".

"Третье фото огонь".

"Мы в этом же отеле были год назад".

"Какая вы отличная".

"И я хочу на Мальдивы!".

"Это шикарно".

"Как красиво".

"Это моя мечта".

"Красотка".

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