Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое видео с прогулки на снегу.

Как видно, Светлана запечатлена на заснеженной улице, куда вышла в теплом наряде, укутав огромный беременный живот. На ней светлый спортивный костюм, короткая дубленка и желтый пушистый шарф и такие же варежки. Рядом со Светланой можно увидеть ее малыша, который вышел с мамой на улицу поиграть снежки.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Жить, улыбаться, находить в себе силы и веру несмотря ни на что – наверняка это и есть любовь. Что сейчас чувствуете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялась комментировать новую публикацию артистки:

"Ты молодец".

"Вы классная, Светланочка".

"Какая классная песня".

"Какая вы умница. У меня подруга родила 24 февраля 2022 года, когда началась война, в Харькове. Это удивительно".

"Чувствую безумную любовь к Украине, потому что никогда не могла себе подумать насколько мы сильны, свободны и несокрушимы".

"Сила любви – творить новую жизнь, сквозь любые препятствия проходить".

Напомним, Фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" высказалась об Украине на фоне Турции: "Вам не болит?".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" вызвал бурную реакцию, наконец заговорив по-украински: "Какова цена того...".

Также Politeka писала, что "Мурашки по коже ": Тополя из "Антитела" довел украинцев до слез кадрами о Бахмуте.