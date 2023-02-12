Младшая дочь популярной украинской артистки Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка Анна, решила продолжить семейную династию и после школы поступила в театральный. Походе, девушка не просто учится, но уже и во всю выступает на сцене, принимая участия в спектаклях. Так, недавно в своем Instagram Аня опубликовала черно-белые кадры, на которых показала себя на сцене.

Как видно, на фотографиях Анна вместе с коллегами запечатлены во время спектакля. Как отметила девушка, они играли постановку Бранислава Нушича. На сцену она вышла в необычном образе, на ней длинное клетчатое платье с объемными рукавами, ее волосы собраны в необычную прическу, а на лице огромные очки.

В подписи к публикации Анна Борисюк написала: "Every woman can… (то був Нушич)". Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию девушки.

Отметим, что после начала войны на семью Ольги Сумской обрушилась критика из-за старшей дочери Антонины Паперной, которая осталась жить в Москве с мужем-россиянином и двумя детьми, и не высказывалась на эту тему. Актриса очень переживает по этому поводу, ранее в интервью Славе Демину она высказала свою позицию:

"Я общаюсь с дочерью каждый день. Мы общаемся, я ей рассказываю, она смотрит телеграмм-каналы. Те украинцы, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Те люди, которые не могут высказаться, они находятся в режиме ужасного террора. Я не буду оправдываться, потому что я не имею права оправдывать перед украинцами свою дочь", - сказала Сумская.

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