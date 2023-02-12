В этот раз на своей странице в Instagram модельер разобрал бесконечный модный тренд — белую рубашку.

"Белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она - самая универсальная вещь, которую только можно придумать! Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя", - рассказал Андре Тан.

Дизайнер рекомендует украинкам присмотреться к следующим моделям:

• длинная рубашка прямого кроя;

• белая рубашка oversize;

• короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня «у руля»;

• льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт «в одном флаконе»;

• классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре;

• платье-рубашка;

• асимметричная рубашка.

При этом носить белые рубашки, по словам Андре Тана, можно буквально подо все.

"Рубашка всегда делает вас хадее и стройнее ну минимум на 10 кг, а также младше на 10 лет", - подчеркнул дизайнер.

Украинки в комментариях поддержали совет Андре Тана:

"Действительно, белый цвет очень освежает, особенно льняные рубашки oversize на лето очень комфортны";

"Круто! Спасибо;) Я что-то такое знала, но послушать еще раз, как подтверждение от хорошего дизайнера это нужно!".

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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