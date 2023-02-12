В этот раз на своей странице в Instagram модельер разобрал бесконечный модный тренд — белую рубашку.
"Белая рубашка еще ни разу не покидала модные вершины. И это не удивительно, ведь она - самая универсальная вещь, которую только можно придумать! Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя", - рассказал Андре Тан.
Дизайнер рекомендует украинкам присмотреться к следующим моделям:
• длинная рубашка прямого кроя;
• белая рубашка oversize;
• короткая белая рубашка – мода на crop длину сегодня «у руля»;
• льняная рубашка на лето – блаженство и комфорт «в одном флаконе»;
• классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре;
• платье-рубашка;
• асимметричная рубашка.
При этом носить белые рубашки, по словам Андре Тана, можно буквально подо все.
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"Рубашка всегда делает вас хадее и стройнее ну минимум на 10 кг, а также младше на 10 лет", - подчеркнул дизайнер.
Украинки в комментариях поддержали совет Андре Тана:
"Действительно, белый цвет очень освежает, особенно льняные рубашки oversize на лето очень комфортны";
"Круто! Спасибо;) Я что-то такое знала, но послушать еще раз, как подтверждение от хорошего дизайнера это нужно!".
Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.
Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.
Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.