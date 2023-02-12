Данилко и его сценическая мама, актриса Инна Белоконь активно путешествуют по Европе с концертами Верки Сердючки. Накануне они выступали в нескольких городах Израиля, а дальше у них запланированы поездки в Италию и Испанию.

В этот раз на своей странице в Instagram 49-летний артист разместил яркие кадры с "мамой Сердючки", на которых показал ее настоящую, без грима и сценических костюмов. Таким образом исполнитель решил подогреть интерес публики к предстоящему концерту.

"Мама готовится к Неаполю. Приглашаем 12 февраля! Поцелуи гарантировано!", - написал Андрей Данилко под фотографиями.

Украинцы в комментариях поддержали Андрея и Инну:

"Я представляю, как вам тяжело в таком темпе работать, но каждый делает для страны, что может..., Поэтому искренне благодарю за поддержку! Здоровья вам и всей команде, в т.ч. "маме". Маленькими шагами к великой ПОБЕДЕ! Слава Украине!";

"Кто пишет "дурацкие" комментарии, тот не следит за жизнью Андрея...он с первых дней остался в Киеве...не убежал за границу так, как сделали куча 'артистов-патриотов"....Потап..Винник и т.д.";

"Я бы назвала фото "Потерянная расческа" 😂 Или... "Восстановление сил после вчерашнего...";

"Мы вас любим, радуйте нас дальше своим прекрасным актерским мастерством ❤❤❤❤".

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко прячет под кепкой.