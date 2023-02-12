Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - успешный украинский юморист, который прославился благодаря сериала "Одного разу під Полтавою", а сейчас стал звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Звездное семейство, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Виктория с дочерью занялись сбором средств для ВСУ. Не забывает жена Ткача и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Виктория показала талант своей дочери.

"Легких путей не ищет. Учит новую песню, то что до души!)) Такие они, наши дети сегодняшнего дня", - рассказала Виктория в сторис и показала, как дочь поет.

А до этого жена Ткача показала, как дочь танцует на улице, а потом в конце видео падает.

"Это видео для тех,

кто упал духом и

не может собрать себя в кучу чтобы подняться!)))

Эй, друзья, наши ВСУ для кого каждый день борются за свободу и свободу,

отстаивают несгибаемость и силу нашего народа?!

Их тыл должен быть таким же!!!

Мужественным, сильным и благодарным каждый день,

каждую секунду за их преданность украинской земле!!!", - написала Виктория.

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