Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, после соблазнительных кадров с отдыха на Мальдивах, Даша вернулась домой и подготовила поклонникам очередное видео из гардеробной.

Так, в новом ролике Даша сняла себя в светлой просторной гардеробной с зеркалами во всю стену. Сначала она появилась перед камерой в уютном домашнем халатике и бежевом комплекте белья, который подчеркнул идеальную фигуру и мальдивский загар. Дальше Даша начинается принаряжаться – она надевает джинсы с высокой посадкой, затем черно-белое боди с рукавами, и в конце короткий черный пиджак с большими золотистыми пуговицами. Блогерша дополняет свой образ аксессуарами и темными очками, а также надевает теплую черную дубленку.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео Квитковой:

"Здесь красиво все".

"Вау! Как же стильно".

"Ну под такие штаны можно любые труселя надевать".

"Обожаю твою эту утреннюю рубрику. Каждый день специально захожу посмотреть. Ну круто ты это делаешь, здесь без слов".

"Ну сзади не очень смотрится".

"После разрыва отношений вы стали совсем другой!".

"Даша Вы очень красивая, но что-то нужно менять. Как-то оно не то… Такую идеальную фигуру нужно подчеркивать иначе".

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