В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала, как вместе с племянницами отдохнула на Хмельнитчине.

"Если вы спросите меня, что изменилось во мне за последний год? Первое, что я скажу, это то, что я начала еще больше уделять внимания семье и нашим детям. Нашим, потому что у нас брат отвечает за потомство, а я за карьеру 😅 Боже, как радовались девочки, когда увидели бассейн и детский клуб… и я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили… Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такое сложное время в Украине есть места, в которых можно перезагрузиться… отвлечь детей позитивом", — пишет Леся Никитюк.

Поклонники в комментариях отметили, что Лесе очень "идут" дети. Но, как всегда, не обошлось и без критики: телеведущей снова досталось за то, что она в разгар войны хвастается роскошным отдыхом:

"ЛЕСЯ, все люди Украины просят не выставлять фото там, где Вы сейчас отдыхаете. Но почему-то не до всех доходит информация??? Как можно во время войны выставлять такие фото, в то время когда каждый день гибнут наши Воины. У нас каждый день хоронят 5-6 Воинов Героев, а тебе Леся надо выставить фото там, где ты лучше. Мне очень жаль то, что не все понимают нашу Победу!!!";

"Классно, конечно, но когда есть деньги. Что делать тем детям, у которых нет такой тети?";

"Вы, Леся, мне очень нравитесь, но считаю, что сейчас не уместно выставлять такие фотки, когда люди гибнут на войне, вы с жиром боретесь, а люди в оккупации голодают".

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.

Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.